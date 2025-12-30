きょうのユーロドルは上値の重い展開が見られたものの、１．１７ドル台は維持している。本日の２１日線が１．１７３０ドル付近に来ており、その付近での攻防となっているが、方向感が出るのは来週以降とも見られている。一方、ユーロ円は１８３円台での推移。１８５円の上値水準は重くなっているものの、上昇トレンドは継続している状況。 ストラテジストは、今年のユーロドルは昨年に引き続き上昇との見