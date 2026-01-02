東京・立川の絵とことばのミュージアム PLAY! MUSEUMが、スウェーデンの陶芸家リサ・ラーソン（Lisa Lason）のものづくりを体験することができる「リサ・ラーソンの作り方展」を開催している。会期は2026年2月23日まで。入場料は一般が1800円、大学生が1200円、高校生が1000円、小中学生が600円。立川市在住・在学している来場者に適用される割引料金は、一般が1200円、大学生が700円、高校生が600円、小中学生が400円。【画像を