俳優の木村拓哉（53歳）が、1月1日に放送されたバラエティ番組「さんタク」（フジテレビ系）に出演。明石家さんまから23年前に「父であること」を賞賛されたことで、「この人がそう言ってくれたっていうことは、俺、胸張っていいんだな」と思ったと語った。正月恒例の「さんタク」に、明石家さんまと木村拓哉が出演。さんまがこれまで様々な賞をもらいそうになった時でも「賞をほとんど断ってたんや」と話し、その一方で共演してき