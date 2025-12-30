【テヘラン＝吉形祐司】イランで経済状況の悪化に抗議するデモが各地に広がり、治安部隊との衝突で西部ロレスタン州などで１日までに少なくとも８人が死亡した。２０２２年以来となる大規模デモは、反体制運動の様相を帯びつつある。核開発に対する制裁が生活を圧迫しており、政権が警戒してきた国民の不満の爆発が現実となっている。デモは昨年１２月２８日、首都テヘランの商業地区で、バザール商人らが店舗閉鎖を呼びかけて