その後、ドル円は１５６．７０円近辺での推移となっている。ＮＹ時間に入ってドル高の動きが止まる中、１５７円ちょうどを一時付けたドル円は伸び悩む展開が見られている。ドル円は２１日線の上で底堅い展開を見せてはいるものの、１５７円台には慎重なようだ。 ただ、アナリストからは、１２月の日銀の利上げとＦＲＢの利下げにもかかわらず、円は支えらることはなく、昨年と同じ弱い基調で２６年をスタートしている