きょうのポンドドルは２０２６年相場に入り、ドル高が先行したことから、ロンドン時間に１．３４ドル台前半に下落していたものの、ＮＹ時間に入って買い戻され、１．３５ドルちょうど付近まで一時上昇する展開。 英経済は昨年を弱含みで終え、この低迷が一時的なものかどうかを確認する必要がある。エコノミストからは一時的との見方も多いものの、消費者がどこまで支出に前向きになるかは不確実性が大きいとの指摘が出てい