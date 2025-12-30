西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた今井達也投手（27）が、アストロズと3年総額5400万ドル（約84億7800万円）で契約合意したと1日（日本時間2日）、複数の米メディアが報じた。ヒューストン・クロニクル紙でアストロズを担当するマット・カワハラ記者は、今井の獲得に「驚きはあった」とコメントした。エース右腕のブラウンに続く投手の補強は不可欠だったとし「（先発の）3番手として起用できるな