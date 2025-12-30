西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた今井達也投手（27）が、アストロズと3年総額5400万ドル（約84億7800万円）で契約合意したと1日（日本時間2日）、複数の米メディアが報じた。ポスティングシステムによる譲渡金は契約総額に応じて段階的に算出される。今井が3年契約を満了した場合、西武への譲渡金は997万5000ドル（約15億6600万円）。全ての出来高をクリアすれば1132万5000ドル（約17億7800万円