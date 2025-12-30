ドジャースの大谷が日本時間1日に合わせてインスタグラムを更新し、昨年に続いて「愛犬デコピンからの年賀状」を公開した。「HAPPYNEWYEAR！2026今年もよろしくお願いします令和8年元旦」と記した年賀状風の画像を投稿し、新年のあいさつ。デコピンの写真をふんだんに使い、差出人は「大谷デコピン」、背番号17にかけたとみられる架空の郵便番号「002―0017」、住所は「D県D市D町犬小屋前」など遊び心たっぷりに