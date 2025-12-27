Ｊ１Ｃ大阪が２０１８年Ｗ杯ロシア大会日本代表のＧＫ中村航輔（３０）を獲得することが２日までに決定的となった。複数の関係者によると既に交渉は合意に達しており、近日中に正式発表される見通し。６年ぶりの日本復帰となる。東京都出身の中村は柏の下部組織から１３年にトップチームに昇格。Ｊ２（当時）福岡への期限付き移籍を経て、１６年に復帰すると守護神に定着。２１年にポルティモネンセ（ポルトガル）へ完全移籍し