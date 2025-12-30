クリスタル・パレスは2日、トッテナム・ホットスパー（スパーズ）に所属するウェールズ代表FWブレナン・ジョンソンを完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は4年半で、背番号「11」を着用する。B・ジョンソンは2001年5月23日生まれの現在24歳。ノッティンガム・フォレストの下部組織出身で2019年8月にトップチームデビューを飾ると、2023年夏にスパーズに完全移籍で加入。これまで同クラブ通算106試合出場で27ゴール18ア