第104回全国高校サッカー選手権大会3回戦が2日に各地で行われ、日大藤沢（神奈川）は2−1で聖和学園（宮城）に競り勝ち、準々決勝へ進出した。今大会の日大藤沢の生命線はセンターライン。185センチあり、ボールをしっかり収めることができる1トップの有川啓介、2列目中央でライン間に顔を出してボールを引き出すMF平島翔海、高いレベルでボランチのポジション争いをする杉崎万泰、野口慶人、中村龍剛といった選手たちが揃う中