高市首相は2日夜、アメリカのトランプ大統領と電話会談し、春のアメリカ訪問に向けて具体的に調整することで一致したと明らかにしました。高市首相「トランプ大統領から私に対して、訪米のご招待を改めていただきました。本年春の訪問に向けまして、具体的に調整するということで一致しました」日本政府としては、4月に予定されているトランプ大統領の中国訪問の前に日米首脳会談を実現したい考えです。高市首相はまた、日米同盟の