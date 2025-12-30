先ほどからドル円は伸び悩んでおり、１５７円手前から１５６．６５円近辺まで急速に伸び悩む場面が見られた。特段の売り材料は見当たらなが、上値が重かったことで断続的に見切り売りが入ったものと見られる。 本邦勢は正月休みで、海外勢も２０２６年相場がスタートしたとは言え、本日は金曜日でまだ参加者が完全に揃わない。板が薄い中で、まとまった売りに押された可能性もありそうだ。 ドル円の値動きを見る