岡山がFC東京のDF白井康介（31）を期限付き移籍で獲得することが2日、決定的となった。複数の関係者によると、近日中にも正式発表される見込みだという。白井は23年夏に東京へと加入後、プレーの幅も広げてチームに貢献してきた。だが、昨季はリーグ20試合1得点に終わり、さらなる成長と出場機会を求めて移籍を決断。持ち前の推進力を生かしたプレーで、新天地では得意のウイングバックとして起用される見通し。