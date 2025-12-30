お正月のお餅。どんなふうに楽しみますか？ お雑煮、きな粉、磯辺焼き……。いろんな食べ方があるけれど、手軽さ重視ならこんなアレンジも。餅をハムでサンドして、とろ〜りチーズをはさめば、火を通すだけで立派な一品に。材料はどれもおなじみ、作り方は驚くほどシンプル。簡単すぎるのに、おいしすぎてお餅の食べすぎ注意です！『餅ハムチーズ焼き』のレシピ材料（2人分）切り餅……3個（約150g） ロースハム……6枚 スライスチ