（NY時間10:18）（日本時間00:18） アウトロック＜OTLK＞0.67（-0.91-57.34%） 医薬品のアウトロック・セラピューティクス＜OTLK＞が急落。ＦＤＡは、滲出型加齢黄斑変性（ｗＡＭＤ）の治療薬として同社が申請した「ＯＮＳ－５０１０／ＬＹＴＥＮＡＶＡ（一般名：ベバシズマブ）」の生物製剤承認申請（ＢＬＡ）再提出に対し、完全回答書（ＣＲＬ）を発行し、現時点の申請内容では承認できないと通知した。