水戸ホーリーホックは2日、FW奥田晃也(31)と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」の契約を更新したと発表した。奥田は4年ぶりの復帰加入となった2025シーズン、J2リーグ戦28試合に出場して2得点を記録。J2優勝とJ1昇格に貢献した。クラブ公式サイトを通じ、「2026年は、チームとしても僕自身としても、初となるJ1の舞台です。水戸の一員として、サッカーを戦える喜びと楽しみを噛み締めながら、全身全霊でプ