下野宏明が手掛ける「ウィズ リミテッド（WHIZLIMITED）」が、39周年を迎えた東京発ストリートブランド「TAR（TOKYO AIR RUNNERS）」とのコラボレーションコレクションを発売した。WHIZ TOKYOで取り扱っている。【画像をもっと見る】コレクションでは、下野が当時多大な影響を受けたTARの1990年代初期〜中期のアイテムをウィズ リミテッドバージョンとして復刻。アイテムに付属するTARのネームは全て1990年代当時のデッドスト