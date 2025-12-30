きのう、茨城県取手市の住宅で火災があり、この家に住む80代の夫婦が救助されましたが、男性が死亡し、女性が意識不明の重体です。きのう正午前、取手市本郷の木造2階建ての住宅で、近くを通りかかった人から「住宅の2階から煙が出ている」と通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、住宅の2階の一部が焼けたということです。警察によりますと、住宅の2階から、この家に住む佐藤八箭男さん（89）と82歳の妻が