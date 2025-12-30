強い冬型の気圧配置の影響で、きのうの夜、東京でも初雪が観測されました。記者「午後9時半の東京・墨田区です。初雪により、芝生がうっすら白く覆われています」東京管区気象台は、きのう午後7時前、東京で初雪を観測したと発表しました。平年より1日早く、去年より14日遅いということです。都市部の積雪は一時、さいたま市で5センチ、東京都心で1センチとなりました。気象庁は積雪や路面の凍結などによる交通障害に注意を呼びか