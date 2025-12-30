テニスの男女混成の国別対抗戦、ユナイテッド・カップに出場した大坂なおみ＝2日、パース（ゲッティ＝共同）テニスの男女混成の国別対抗戦、ユナイテッド・カップは2日、オーストラリアのパースで開幕し、1次リーグE組の日本は初戦でギリシャに敗れた。シングルスで女子の大坂なおみ（フリー）と男子の望月慎太郎（木下グループ）、混合ダブルスの日比野菜緒（ブラス）内山靖崇（積水化学）組が、いずれもストレート負けした。