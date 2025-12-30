Ｊ１のＦＣ東京が２０２５年のＪ２ベストイレブンに輝いた徳島のＧＫ田中颯（２６）を獲得することが、２日までに複数の関係者の話で分かった。交渉は合意に達しており、近日中にも正式発表される見通し。東京都出身の田中は東京Ｖの下部組織から京産大を経て２２年に徳島入りした。４年目の昨季は正ＧＫとして全３８試合に出場し、徳島のリーグ最少失点に貢献。Ｊ２ベストイレブンにも選出されるなど飛躍を遂げた。高いシュー