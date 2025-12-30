２日午後７時２０分頃、広島県の山陽道（広島岩国道路）上り線大竹インターチェンジ（ＩＣ）―大野ＩＣ間を走行していた車の運転手から、「ノーマルタイヤで立ち往生しました。動きません」と１１０番があった。雪の影響とみられる。西日本高速道路は大竹ＩＣ―廿日市ＩＣ間を上下線とも通行止めとし、２日午後１１時４０分現在、約２３キロの渋滞が発生している。