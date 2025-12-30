歌舞伎俳優の市川染五郎が２日、東京・浅草公会堂で初日を迎えた「新春浅草歌舞伎」（２６日千秋楽）の第１部「梶原平三誉石切（かじわらへいぞうほまれのいしきり）」に出演した。智勇と情を兼ね備えた武将・梶原平三景時を描いた時代物の傑作。染五郎は「高麗屋にとって大切な作品。家の芸を残せるように意識しつつ、お兄さんたちからも吸収して勤めたいと思います」。第２部「傾城反魂香（けいせいはんごんこう）」では狩野