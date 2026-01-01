STARTO ENTERTAINMENT¤Ï2Æü¡¢Æ±¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢2025Ç¯12·î31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØCOUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÉô¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ËÂÐ¤·¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSTARTO¼Ò¤Ç½é¡õ3Ç¯¤Ö¤ê¹çÆ±¡È¥«¥¦¥³¥ó¡É¤ÎÍÍ»ÒÆ±¼Ò¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Æ±¸ø±é¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¤ÆWebÇÛ¿®¤âÁý¤¨½Ð±é¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ´À°¤¬Ç¯¡¹Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª