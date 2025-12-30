ウクライナのゼレンスキー大統領は2日、情報当局のトップ、キリロ・ブダノフ氏を新たな大統領府長官に起用すると発表しました。ゼレンスキー大統領は2日、SNSで、ブダノフ氏に大統領府長官への就任を要請したことを明らかにしました。ブダノフ氏は2020年8月から、ウクライナ国防省情報総局の局長を務めています。ブダノフ氏は、ロシアによる侵攻開始後は、情報機関のトップとして、捕虜交換や安全保障分野で重要な役割を担ってきて