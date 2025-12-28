STARTOENTERTAINMENTが31日から1日にかけて東京ドームで行われた「カウンダウンコンサート」における誹謗中傷について2日、公式サイトで注意喚起した。カウコンは旧ジャニーズ事務所時代の1996〜2022年に恒例開催され、3年ぶりの復活。STARTO社としては初開催。SnowManら総勢73人が出演。2026年の幕開けを祝福した。2日、同社は公式サイトで「この度『COUNTDOWNCONCERT2025-2026STARTOtoMOVE』を無事にやり遂