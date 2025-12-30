1985（昭和60）年1月3日、ロサンゼルスでレーガン米大統領との首脳会談を終えた中曽根康弘首相は、帰国を前にハワイに立ち寄った。訪米の成果について「アメリカの日本に対するさい疑心が、ある程度解けたと思う」とし、貿易摩擦の解消には「これからの努力が必要」と述べた。コナで子どもたちに囲まれてにっこり。