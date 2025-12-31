中国メディア・快科技はこのほど、北京市の中小企業で雇用した従業員25人のうち24人がいわゆる「給料詐欺」グループのメンバーだったことが分かったと報じた。記事は、北京市豊台区の中小企業経営者が欠員補充のために25人を採用したところ、24人が試用期間をやり過ごした後で集団離職したと紹介。これらの従業員は入社後、定時の打刻や形式的な業務日報の提出は行うものの、勤務中に睡眠をとったりスマートフォンで遊んだりして実