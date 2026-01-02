日本付近は冬型の気圧配置となっていて、3日も日本海側を中心に大雪となる所がありそうです。交通障害に警戒が必要です。2日は太平洋側でも所々で雪が降りました。東京では、夜になって平年より1日早い初雪を観測し、午後8時には1センチの積雪を記録しました。また、日本海側では3日も、大雪となる所がありそうです。今後も、北陸を中心に広い範囲で雪が降り続き、強く降る所もあるでしょう。午後は降り方がしだいに弱まりますが、