ドイツ1部ボルシアMGは2日、トッテナム・ホットスパーに所属する日本代表DF高井幸大を、今季終了までのレンタル移籍で獲得したことを発表した。2022年に当時高校2年生で川崎フロンターレとプロ契約を締結した高井。以降は川崎で主力CBへと成長し、25年夏にトッテナムへ加入した。だが、プレシーズン期間に足底筋膜炎により戦線離脱を強いられると、その後も大腿四頭筋の負傷などで別メニュー調整が続き、加入後から負傷に悩まされ