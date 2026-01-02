3日も、日本海側を中心に大雪となる所があり、交通障害に警戒が必要です。日本海側を中心に雪が降り、昼ごろにかけて大雪となる所があるでしょう。九州や四国の平地でも雪の積もる所がありそうです。太平洋側では、晴れ間の出る所が多いでしょう。■予想気温朝は0度以下の所が多く、東京は1度でしょう。路面凍結に注意が必要です。日中も気温は低く、各地で真冬並みの寒さとなるでしょう。■週間予報4日は、雪のピークは越えますが