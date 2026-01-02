各国の長期金利（NY時間09:09）（日本時間23:09）（%） 米2年債 3.469（-0.004） 米10年債4.161（-0.006） 米30年債4.846（+0.002） ドイツ2.884（+0.029） 英国4.510（+0.031） カナダ3.447（+0.014） 豪州4.837（+0.097） 日本2.059（+0.015） ※米債以外は10年物