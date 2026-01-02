ピボット分析東京時間（23:09現在） ドル円 現値156.89高値157.00安値156.52 157.57ハイブレイク 157.28抵抗2 157.09抵抗1 156.80ピボット 156.61支持1 156.32支持2 156.13ローブレイク ユーロ円 現値183.91高値184.43安値183.72 185.03ハイブレイク 184.73抵抗2 184.32抵抗1 184.02ピボット 183.61支持1 183.31支持2 182.90ローブレイク