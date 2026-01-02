為替市場は本日から２０２６年相場がスタートしたが、ドル高が優勢で取引が始まっている。ドル円は１５６円台後半で推移。アジア時間に１５６円台半ばに下落したものの、欧米市場にかけて回が優勢となり、１５７円を付ける場面も見られた。ただ、年明けの金曜日でもあり、市場参加者がまだ完全に戻っていない中、上値にも慎重といった雰囲気に変化はない。 ドル円の値動きを見ると、足元の水準から一段と上値を試すこ