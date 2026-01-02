ボルシアMGは2日、トッテナムの日本代表DF高井幸大(21)が期限付き移籍で加入することを発表した。契約期間は2026年6月30日まで。背番号は「14」を着ける。高井は2025年7月に川崎フロンターレからトッテナムへ完全移籍。開幕前の負傷で離脱が続いていた中、同年12月28日のプレミアリーグ第18節クリスタル・パレス戦で初のベンチ入りを果たしたが、1月1日の第19節ブレントフォード戦では再びメンバー外となっていた。クラブ公