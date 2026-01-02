【ニューヨーク共同】年明け2日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、休日前の昨年12月31日と比べて17銭円安ドル高の1ドル＝156円85〜95銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1714〜24ドル、183円86〜96銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が1月の連邦公開市場委員会（FOMC）で追加利下げ決定を見送るとの観測から、円を売ってドルを買う動きが優勢だった。