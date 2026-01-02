ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村１０新春感謝競走」が３日、開幕する。山口真喜子（２８＝長崎）は、前節のＧ?クイーンズクライマックスシリーズから中２日での出走となる。今節引き当てた相棒は７６号機。海野ゆかりがシリーズ戦の終盤からは底上げに成功し、優出５着とした。「海野ゆかりさんのままでは乗れなかったので、ペラは叩いた」と体感のズレを解消するため早速、調整。特訓後は「時間がなく