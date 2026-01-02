お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建が、２日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「さまぁ〜ずチャンネル」に出演。パパ友との関係を明かした。渡部は２０１７年に女優の佐々木希と結婚。その後は子宝に恵まれるたが、２０年に不倫騒動が報じられ、活動を自粛した。今は、子供と同じ学校のパパ友、ママ友と飲みに行くことが多いそうだが「あの直後は、すっごいみんな、腫れモノみたいに気遣われて…」と告白。ただ、警戒さ