ボートレース蒲郡の「中日スポーツ杯争奪新春特別覇者決定戦」は２日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。倉富大誠（２４＝愛知）は３Ｒ、インからコンマ１７のスタートを決めて１Ｍ先マイ。危なげなく逃げ切り得点率は６・６７、１３位で予選を突破した。「今節はいい調整ができた。足はバランスが取れてだいぶいいと思う」とタッグを組む３５号機は万全の仕上がりだ。昨年７月、児島ルーキーシリーズでデビューか