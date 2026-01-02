◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）青学大が５時間１８分８秒の新記録で３年連続８度目の往路優勝を果たし、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）に王手をかけた。＊＊＊青学大５区の黒田君はまさに異次元の走りだった。早大の工藤君も１時間９分台。歴代でも屈指の好記録なのに、ひっ