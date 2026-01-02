結婚式当日、義母は派手な服装で現れ、花嫁よりも目立つ存在感でした。それを悪びれず笑って話す義母に、夫は注意するどころか同調する始末…。悪い人ではない…と由佳さんは考えますが、本当にそうなのでしょうか？＞＞【まんが】嫁のものは私のもの