東海3県は3日昼前にかけ、三重県を中心に大雪となるところがあり、気象台は交通への影響などに注意を呼びかけています。気象台によりますと、東海3県にはこの冬一番の強い寒気が流れ込んでいて、3日昼前にかけて、三重県を中心に大雪となる所がある見込みです。伊賀では、雪雲が同じ所に流れ込んだり予想より降雪が強まったりした場合、警報級の大雪となる可能性があるということです。3日午後6時までの24時間に予想される