【ソウル＝仲川高志】北朝鮮の朝鮮中央通信は２日、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記が１日、金日成（キムイルソン）主席と金正日（キムジョンイル）総書記の遺体が安置されている首都平壌（ピョンヤン）の錦繍山（クムスサン）太陽宮殿を参拝したと伝えた。同通信が配信した写真で、「ジュエ」氏とされる娘の参拝への同行が初めて確認された。同宮殿は、北朝鮮の権力の正統性を象徴する場所とされる。１〜２月の開催