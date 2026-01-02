ニッポン放送「ショウアップナイタースペシャルラジオペナントレース」（不定期）が昨年12月30日に午後8時から放送され、巨人ファンの落語家・林家三平（55）がジャイアンツアカデミーの超人気ぶりを明かした。11月14日以来のオンエアとなったこの日は「ジャイアンツサミット2025」がテーマ。巨人ファンの三平、はなわ（49）、宮崎瑠依（42）、白戸ゆめの（30）がゲストとして、巨人OBの小笠原道大氏（52）と2025年シーズン