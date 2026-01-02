「SnowMan」が2日に放送されたTBS「それSnowManにやらせて下さい新春フレンドパークSP」（後5・00）に出演。新曲の「STARS」が2月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪の同局応援ソングとなることが発表された。同曲はTBS系スポーツ2026テーマソングとしても使用される。番組最後にスタッフから「報告することありますよね」と質問され、“ラウールの結婚”や“深澤がアウトレットに行く日”などとボケたメンバーだったが