俳優の坂上忍（58）が2日放送の日本テレビ系「上沼×サンドの最幸運グランプリ2026」に出演し、昨年1年間でギャンブルにつぎ込んだ額を明かした。今年の運勢について「直感で賭け事をすると痛い目にあう」と言われた坂上は「2025年もそうでしたよ」と言い「2025年、本当…ケガもしましたし、ギャンブルも全敗でしたからね。1回も勝たなかった。さすがに全敗って珍しいんですよ」と語った。「どれくらい負けたんですか？」と