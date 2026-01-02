フジテレビ系「東京ひとりぼっち」が２日に放送され、とろサーモン・久保田かずのぶ、さらば青春の光・森田哲矢がＭＣを務めた。家に帰れば“ひとりぼっち”なゲストを迎え、悲哀あふれるトークを繰り広げるバラエティー。ＦＵＪＩＷＡＲＡ・藤本敏史は、２０１９年に離婚したことを振り返りつつ、芸能記者からの突撃取材を回想した。藤本は「本来なら逃げるべき週刊誌の記者が、久々の話し相手に見えてしまって。気付けば