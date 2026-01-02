鹿児島県警は2日、伊佐市内の民家に同日午前7時15分ごろ、男が押し入り、刃物様のものを示して金品を奪おうとした事件が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は逃走中という。男の特徴は60代で身長約170のやせ形。上衣黒色系フード付き上着、下衣黒色系ズボンを着用し、サングラスをかけていたという。